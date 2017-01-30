Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Одной из основных причин пожаров в быту является неисправность электрооборудования.

Статистика пожаров, возникших из-за неисправности в электропроводке, показывает, что большинство проблем возникает из-за неправильной установки электрооборудования. Большинство мужчин считают себя специалистами в области электричества и модернизируют домашнюю электросеть, пользуясь подручными материалами. Рано или поздно непрофессионально сделанные соединения, неправильно подобранный кабель, «жучки» в предохранителях приведут к пожару.

Нормальная работа обеспечивается правильным и безопасным устройством самих приборов. Поэтому ни в коем случае не используйте самодельные приборы, изготовленные кустарным способом, а также приборы с просроченным сроком службы. Их ремонт доверяйте только квалифицированному мастеру.

Особую опасность представляют собой электронагревательные приборы. Утюги должны быть обеспечены несгораемой подставкой, исправным терморегулятором и световой индикацией. Конструкция подставок играет решающую роль в безопасной эксплуатации приборов. Лучше всего задерживают тепло подставки, выполненные из алюминия или других белых металлов, с экраном. Подставки в виде плит из керамики или кирпича не могут служить должной теплоизоляцией при длительно включенных утюгах.

Изоляция проводов не должна быть пересохшей или поврежденной. Ножки обогревателей должны быть снабжены токонепроводящими каблучками, спираль конструктивно защищена от механических повреждений. Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое воспламенение, расстояние до горючих предметов не должно быть менее 0,5 метров.

При эксплуатации приборов периодически проверяйте плотность контактов в местах соединения шнура к клеммам и вилкам. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Не включайте несколько мощных токоприемников в одну розетку. При покупке электроприборов и электротехники обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности, изложенными в заводских инструкциях и паспортах.

Помните, что сложная современная бытовая техника требует заземления. Для этого промышленностью налажен выпуск соответствующих розеток.

Телевизор должен быть установлен в проветриваемом месте, вдали от тепловых приборов, иметь калиброванные предохранители и стабилизатор напряжения. Уходя из дома, приучитесь

вынимать шнур питания из розетки. Не допускается установка телевизоров в мебельные стенки при отсутствии хорошей вентиляции вокруг телевизора.

При первых признаках возникновения аварийного режима (запаха горелой изоляции, дыма) отключите телевизор от сети, выдернув вилку из розетки. Если горение не прекратится, то следует залить очаг загорания водой, накрыть плотным материалом и сообщить о случившемся в пожарную охрану. В случае интенсивного горения телевизора необходимо покинуть помещение во избежание отравления высокотоксичными продуктами горения.

Электрические приборы и техника не вечные - непременно наступит момент наступления неисправности. Если аварийный режим наступит в ваше отсутствие, то может возникнуть пожар.

Поэтому не оставляйте без присмотра электрические приборы, находящиеся под напряжением, тем более на ночь.

Монтаж электроустановок и электросетей могут производить только лица, имеющие для этого достаточную квалификацию.

Все электроустановки должны иметь надежную защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов работы, которые могут привести к пожарам и загораниям. Запрещается применение для этого самодельно изготовленных предохранителей «жучков».

Дешевые розетки и удлинители с рынка многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте на безопасности и покупайте только сертифицированную электрофурнитуру.

Электроудлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники, ни в коем случае не прокладывайте их по постоянной схеме. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. Удлинителями с передавленной, потрескавшейся изоляцией пользоваться нельзя. Сразу после пользования удлинителем его следует отключать от розетки.

Если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что электросеть перегружена. Это совсем не обязательно связано со слишком тонкой проводкой. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых контактах, а это - предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика. Частое перегорание предохранителей также может говорить о перегрузках в электрической сети.

Осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, поэтому какой-либо контакт ламп с горючими материалами недопустим. Очень опасно, например, сушить полотенца и белье на абажурах, пользоваться лампами без абажуров.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!

Источник: пресс-служба ЕМР