Для подачи заявления на выдачу (аннулирование) охотничьего билета единого федерального образца НЕОБХОДИМО зарегистрироваться на Едином портал государственных и муниципальных услуг по адресу: https:// gosuslugi . ru .

Пройти регистрацию вы можете как со своего компьютера (ноутбука, планшета и т.д.), так и в Центре обслуживания, где помимо регистрации будет сразу же создана Подтверждённая учётная запись (или подтвержденные личные данные). В случае обращения в Центр обслуживания при себе иметь паспорт и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). Адреса Центров обслуживания указаны ниже***.

После создания Подтвержденной учётной записи подать заявление на выдачу охотничьего билета вы так же можете со своего персонального компьютера (ноутбука, планшета и др.). Для этого необходимо заполнить электронную форму заявления на выдачу охотничьего билета, обязательно выбрав удобное место и время для получения результата госуслуги. Либо для подачи заявления в электронном виде вы можете обратиться за помощью в Управление по охране животного мира РТ по адресу: г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д.29.

Выдача охотничьего билета проводится по адресу: г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д.29, каб. 216, либо в любой район Республики Татарстан в межрайонный (районный) отдел Управления, по адресам, указанным на Едином портале государственных услуг. Необходимые предоставляемые документы – паспорт, копия паспорта и две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 х 40 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора.

Охотничий билет выдается в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поданного через Единый портал госуслуг заявления на выдачу охотничьего билета.