Вниманию жителей 4-го и 10-го микрорайонов!
С 13 по 16 февраля ООО УК «Домуправ-3» планирует провести уборку придомовых территорий от снега с привлечением специализированной техники. В связи с этим, коммунальщики просят жителей 4-го и 10-го микрорайонов на период работы спецтехники освободить территорию многоквартирных домов от транспортных средств.
График уборки придомовых территорий спецтехникой с 13 по 16 февраля:
• 13 февраля - 10 мкр. (ул. Молодежная 13,17; ул. Интернациональная, 5; ул. Пролетарская 32,34)
• 14 февраля - ул. Землянухина 7,7 а; Нефтяников 111 б,111 в; пр. Мира, 50; внутриквартальная дорога от Автомобилистов, 2 до Автомобилистов, 12;
• 15 февраля - ул. Марджан 8,32;
• 16 февраля - ул. Окружное шоссе 43,45,47,49.