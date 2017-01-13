Вниманию жителей 4-го и 10-го микрорайонов!
16 и 17 января ООО УК «Домуправ-3» планирует провести уборку придомовых территорий от снега с участием специализированной техники. В связи с этим, коммунальщики просят жителей 4-го и 10-го микрорайонов на период работы спецтехники освободить территорию многоквартирных домов от транспортных средств. Автомашины, препятствующие уборке, будут принудительно эвакуированы.
График уборки придомовых территорий спецтехникой с 16 по 17 января:
• 16 января - 4 микрорайон (ул. Нечаева д. 9, 11, 15, 17);
• 17 января - 10 микрорайон (пр. Мира д. 51, 53, 55, 61, дорога от детского сада №28 до дома №53 по пр. Мира).