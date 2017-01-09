В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2004 №542 "Об утверждении Положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан", от 21.09.2016 №664 "О ежемесячных денежных и иных видах выплат на 2017 год" размер ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам, среднемесячный доход которых превышает 20000 рублей, в 2017 году составит 180 рублей.

Напоминаем, ежемесячная денежная выплата на проезд назначается на период 6 месяцев, с учетом критериев нуждаемости. Ее размер определяется автоматически исходя из сведений о Ваших доходах, имеющихся у органов социальной защиты.

Телефон горячей линии: 7-54-53.

Источник: Управление социальной защиты ЕМР