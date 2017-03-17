Круглосуточные общественные туалеты появятся на территории Старого Майдана, в Пионерском парке, в Александровском саду, у Спасского собора, рядом с мемориалом Цветаевой, на Елабужском городище и у Покровского собора в Елабуге. Об этом на совещании по благоустройству общественных мест сообщили представители компании «ЭкоПластик», передает пресс-служба главы района.

Все туалеты, кроме того, который будет у собора, обустроят двумя кабинками в женской и мужской части. Кроме того, предусмотрят отдельные комнаты для инвалидов и кассира. У Покровского собора туалет будет меньшего размера.