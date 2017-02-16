В кинотеатре «Иллюзион» состоялось мероприятие для воинов – интернационалистов
15 февраля 2017 г. в кинотеатре «Иллюзион» состоялось патриотическое мероприятие для воинов – интернационалистов, посвящённое 28-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
Для участников локальных конфликтов в фойе кинотеатра был организован выездной прием по личным вопросам представителями здравоохранения, социальной защиты, военного комиссариата, социального страхования, пенсионного фонда и жилотдела райисполкома.
Одновременно с приемом «афганцы» могли подойти к специально накрытым столам и попить горячего чая.
А затем в синем зале состоялся вечер памяти друзей, не вернувшихся с войны. Авторские песни для них исполнил Владимир Матусов – ветеран войны в Афганистане, майор ВДВ, кавалер трех орденов Красной звезды.
Мероприятие завершилось в теплой дружественной атмосфере.
Никто не забыт, ничто не забыто.