Сегодня (18.02.17), В Городском Дворце Культуры прошли общественные обсуждения проектов обновления объектов культуры города Елабуга.

Фото со встречи в нашей группе ВКонтакте.

Жителям Елабуги были показаны такие проекты как: Детский парк "Чебурашка", сквер Нечаева, Шишкинские пруды, территория ГДК и другие культурные объекты.

Была поднята тема "Пляжа", как сообщается уже есть частично инвестор данного проекта, он будет находиться на острове. Осталось найти инвестора, который построит мост, что бы жители города могли проехать бесплатно до пляжа. Рассказали так же и про пристань, скорее всего он будет построен уже ближе к спасской ярмарке.

Так же был поднят вопрос о том, какая улица города главная. 80% населения считает что Ул.Нефтяников это главная улица города. По словам Зульфий Хафизовой на главной улице нужно установить новые скамейки, лучше освещение, и многое другое вы сможете увидеть в полном видео с обсуждения.