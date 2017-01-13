Елабужская городская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 52-летней жительницы г. Елабуга Светланы Борисовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

В ходе судебного следствия установлено, что Светлана Борисова, при отсутствии согласия семьи своего сына на вход подсудимой в их квартиру, незаконно проникла в их жилище против воли своего сына и своей снохи.

После проникновения, воспользовавшись тем, что сын подсудимой вышел из квартиры к своему автомобилю, Борисова схватила сноху руками за шею и сдавила её, высказав при этом в её адрес слова угрозы убийством «Задушу, убью!».

Указанное преступление было совершено на глазах внучки Борисовой, которая открыв окно, позвала отца на помощь.

Поспешивший вернуться домой мужчина немедленно разнял свою мать и супругу.

Умышленными преступными действиями Борисовой потерпевшей были причинены множественные ссадины шеи.

В судебном заседании подсудимая свою вину не признала, однако государственным обвинением вина Борисовой была доказана в полном объеме.

Приговором мирового судьи судебного участка № 4, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 2, Светлана Борисова была признана виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений и ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год с возложением ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ.

Борисова не согласившись с приговором, обжаловала его в Елабужский городской суд.

Постановлением Елабужского городского суда приговор мирового судьи судебного участка № 4, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 2, оставлен без изменения, а жалоба осужденной – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: Старший помощник Елабужского городского прокурора

Кутлубаев Руслан Асхатович