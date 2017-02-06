В Елабужском суворовском военном училище МВД России прошло мероприятие — «День открытых дверей».
28 января 2017 года в Елабужском суворовском военном училище МВД России прошло мероприятие для будущих абитуриентов – «День открытых дверей».
В этот день Елабужское суворовское военное училище МВД России посетили гости из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Республики Марий-Эл, Республики Мордовия, Кировской, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской областей. Руководство училища встретило гостей в актовом зале культурного центра училища. Будущим абитуриентам и их родителям (законным представителям) рассказали об условиях поступления в ФГКОУ ЕСВУ МВД России, порядке прохождения медицинской комиссии, условиях проживания и обучения в училище. Суворовцы показали гостям мероприятия номер художественной самодеятельности и спортивный номер. Сотрудники училища провели гостей по территории училища, показали учебный корпус и общежитие. Будущим абитуриентам и их родителям (законным представителям) продемонстрировали техническое оснащение учебных аудиторий и классов, спальные помещения, комнаты воспитательной работы и комнаты отдыха в расположении курса.