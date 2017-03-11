В Елабужском районе Татарстана заканчивается подготовка сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам.

Большинство тракторов, сеялок, культиваторов уже готовы выйти в поле. Аграрии делают все возможное, чтобы к началу сезона вся техника была в исправном состоянии, сообщают в Управлении сельского хозяйства района.

В целом на сегодня по району машинно-тракторный парк подготовлен к весенние полевым работам на 90 процентов. 54 агрегата уже готовы выйти в поле. Из 181 трактора осталось отремонтировать 11.

Посевная площадь в этом году по району составит 55 тыс. га. Яровые культуры займут площадь в 40 тыс. га.

К подготовке почвы аграрии планируют приступить в конце апреля. Справиться с этой работой они намерены за одну неделю.