Елабужским городским судом 24.01.2017 вынесен обвинительный приговор по ч.4 ст.111 УК РФ в отношении жителя с.Бехтерево Елабужского района Соловьева Алексея Евгеньевича, безработного, 1986 г.р.

Указанным приговором Соловьев А.Е. приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как установлено в ходе судебного заседания, 23.10.2016 примерно в 20 часов 10 минут Соловьев А.Е., находясь в с. Бехтерево Елабужского района в гостях у родственников после распития значительного количества спиртного, поссорился со своей сожительницей Стрелковой Е.В. в результате чего, по пути к дому из возникших личных неприязненных отношений, находясь под действием алкоголя, нанес Стрелковой Е.В. множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы - голову и грудную клетку, от которых последняя упала и потеряла сознание. После чего нанес несколько ударов ногами по различным частям тела потерпевшей. Далее, Соловьев А.Е. вызвав такси, бросил лежащую Стрелкову Е.В. и уехал домой.

Стрелкова Е.В. была обнаружена в состоянии травматической комы на ул.Смычка с.Бехтерево Елабужского района знакомыми, после чего на скорой помощи была доставлена в больницу.

В последующем, не приходя в себя, Стрелкова Е.В. от полученных телесных повреждений спустя несколько дней скончалась в реанимационном отделении ГАУЗ «Елабужская ЦРБ» не приходя в сознание.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, тем не менее последствия злоупотребления спиртным оказались необратимыми.

Приговор в законную силу не вступил.