В Елабужском районе осужден местный житель, избивший насмерть свою сожительницу
Указанным приговором Соловьев А.Е. приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Как установлено в ходе судебного заседания, 23.10.2016 примерно в 20 часов 10 минут Соловьев А.Е., находясь в с. Бехтерево Елабужского района в гостях у родственников после распития значительного количества спиртного, поссорился со своей сожительницей Стрелковой Е.В. в результате чего, по пути к дому из возникших личных неприязненных отношений, находясь под действием алкоголя, нанес Стрелковой Е.В. множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы - голову и грудную клетку, от которых последняя упала и потеряла сознание. После чего нанес несколько ударов ногами по различным частям тела потерпевшей. Далее, Соловьев А.Е. вызвав такси, бросил лежащую Стрелкову Е.В. и уехал домой.
Стрелкова Е.В. была обнаружена в состоянии травматической комы на ул.Смычка с.Бехтерево Елабужского района знакомыми, после чего на скорой помощи была доставлена в больницу.
В последующем, не приходя в себя, Стрелкова Е.В. от полученных телесных повреждений спустя несколько дней скончалась в реанимационном отделении ГАУЗ «Елабужская ЦРБ» не приходя в сознание.
В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, тем не менее последствия злоупотребления спиртным оказались необратимыми.
Приговор в законную силу не вступил.