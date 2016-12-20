В Елабуге заработали елочные базары. Организованы три точки по продаже елей и сосен: площадка перед ТЦ «Елабуга», рынок в 12-м микрорайоне и площадка возле ТЦ «Березка».

Цены на новогодние ели и сосны остались на уровне прошлого года. Они установились в пределах 300–350 рублей за метровое деревце. Цена варьируется в зависимости от внешнего вида растения.

Елочные базары будут работать до 30 декабря. По словам продавцов, ближе к этому числу праздничные деревья можно будет купить уже по себестоимости. Растения, которые не удастся продать, не выкинут: их передадут в церкви и на корм скоту.