В 2017 году в Татарстане появится 11 новых модульных лыжных баз, на 66 миллионов рублей в рамках республиканской программы по развитию лыжных гонок в Татарстане. Кроме того, будут построены несколько передвижных комплексов на средства Федерации лыжных гонок и биатлона РТ.

На базе комплексов, которые появятся в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Кукморском, Агрызском, Ютазинском, Спасском, Сабинском, Мензелинском, Алькеевском и Альметьевском районах РТ, разместятся спортивные школы по лыжным гонкам. Там же будут проводиться уроки физкультуры для школьников, а также массовые старты.

Источник: пресс-служба Министерство строительства,

архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан