Количество площадок для написания «Тотального диктанта» будет увеличено в Елабуге. Всего их будет 14 вместо 11 в прошлом году. Об этом рассказали в Елабужском институте Казанского (Приволжского) федерального университета в ходе пресс-конференции, посвященной организации всемирной акции.

Ожидается, что в аудиториях вуза в этом году «Тотальный диктант» напишут более 800 человек. «Акция прежде всего направлена на то, чтобы каждый человек сам проверил свои знания, не для кого-то, не для какой-то отчетности», – отмечает городской координатор мероприятия Елена Морозова.

По итогам прошлой акции в 2016 году свои знания проверили свыше 700 елабужан, а для проверки свои работы сдали 560 человек. Диктант на «5» написали всего пять участников, а на «4» – 52. Еще 20 не справились с диктантом.

«В целом елабужане неплохо пишут диктант, но все же пятерок в прошлом году было мало. В основном ошибки допускают в пунктуации, в написании отрицательной частицы "не", а также в написании одной и двух букв "н" в словах», – замечают организаторы.

Акция «Тотальный диктант» состоится 8 апреля. Начнется она в 14.00. Участники напишут диктант по фрагменту произведения современного русского писателя Леонида Юзефовича.