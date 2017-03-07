В Елабуге в рамках развернутой программы «5 шагов благоустройства» продолжается работа по определению основной улицы города. Как известно, для участия в федеральной программе по поддержки моногородов, жителям необходимо обозначить наиболее важное общественное пространство. Это может быть площадь, бульвар, или какая-нибудь улица.

Причем важно, чтобы выбор был сделан на основе народного голосования. Именно жители должны выбрать свою самую важную улицу и высказать свои пожелания по ее благоустройству. Хотим заметить,что, ваши голоса которые вы отдавали в нашем сообществе, тоже учены. Так, методом голосования мы узнали что большинство жителей отдала свой голос ул. Нефтяников.

В Елабуге сейчас проходят разъяснительные мероприятия для привлечения интереса горожан к данной программе. В прессе и на телевидении проводится рекламная кампания: публикуются заметки, идет трансляция агитационных роликов. Кроме того, активно используется наружная реклама. Так, на проспекте Нефтяников установлен рекламный баннер «Будет по-вашему». Аналогичные плакаты повешены на рекламных щитах на Окружном шоссе и на въезде в город. Кроме того, на улице Интернациональная на билборде растянут рекламный баннер «Пора менять окружение».

Определение центральных улиц в моногородах продлится до 15 марта. Затем полученные данные будут проанализированы и переданы Федеральному Правительству, региональным и муниципальным властям. В дальнейшем приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов» предусмотрено проведение благоустройства основной (центральной) улицы в каждом российском моногороде.