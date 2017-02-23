Вчера в большом зале Совета ЕМР состоялось совещание по безопасности дорожного движения. В работе совещания участвовали руководитель Исполкома ЕМР Роман Исланов, руководитель Исполкома города Рамиль Марданов, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району Ильназ Валиев, Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Василий Филиппов. Также присутствовали представители управляющих компании, начальники подразделений исполнительного комитета. Председательствовал на совещании глава ЕМР Геннадий Емельянов.

Как пояснил глава, необходимость проведения нынешнего собрания вызвана замечаниями, которые прозвучали накануне на общественной приемной совета ветеранов. В частности нарекания вызвало неконтролируемое движение грузовых машин по территории города. Фуры не только свободно ездят по городу, но и сутками стоят, как например, на улице Гиззата, возле здания прокуратуры. Выступивший по этому вопросу Рамиль Марданов, заявил, что запрещающие знаки установлены на всех основных улицах, однако на некоторых проездах их нет, что позволяет грузовикам заезжать вглубь города. Глава призвал руководителя Исполкома города совместно с начальником отделения ГИБДД изучить эти прорехи и закрыть улицы Елабуги для большегрузов.

Другим важным вопросом, обсуждавшимся на совещании стала ситуация с расчисткой дорог. Это также напрямую связано с дорожной безопасностью. Как рассказал Геннадий Емельянов, он сегодняшним утром лично объехал город. Нарекания главы вызвала несогласованность работы коммунальных служб: "Где-то почищено, где-то нет. Во дворах вообще не проехать, - констатировал глава района Геннадий Емельянов. - Нужно полностью почистить улицу Московская, там жители скоро поплывут. Люди не могут выехать - снег выше человеческого роста. Понятно, что снег продолжает идти, но это же не только у нас он идет".

Также Геннадий Емельянов сообщил, что в ближайшие дни будет мобилизована все возможные силы. "Я сам обзвоню все предприятия где есть техника, за выходные город почистите полностью", - распорядился глава.

Источник: Пресс-служба главы ЕМР