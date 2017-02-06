В субботу 4 февраля 2017 года утром на лыжероллерной трассе Танаевского леса состоялись соревнования по лыжным гонкам. Они прошли в рамках спартакиады среди работников предприятий, организаций и учреждений Елабужского района и посвящены годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"В рамках спартакиады соревнования пройдут по нескольким видам спорта. Итоги подведут в конце года", - рассказал начальник Управления по делам молодежи, спорту и туризму Александр Крылов.

Всего для участия в соревнованиях заявилось 24 команды - более 50-ти человек. Дистанция для женщин составила 1 км, а для мужчин - 3 км.

Сами участники соревнованиями довольны, несмотря на мороз пришли семьями, с детьми. Для многих это возможность провести выходной день с пользой для здоровья, подышать свежим воздухом в лесу, как отметил Александр Крылов во время приветствия участников, первый шаг к победе они уже сделали, встав с дивана.

Оценили участники соревнований и качество освещенности лыжероллерной трассы. Отметим, работы завершились несколько дней назад. Всего здесь установлено 133 светильника.

В соревнованиях участвовали сотрудники Земельно-имущественной палаты Елабужского муниципального района.