В Елабуге прошел день сдачи ЕГЭ родителями
Сегодня в Татарстане прошла всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями».
Местом проведения мероприятия в Елабуге стала средняя школа № 9.
Цель акции – показать родителям выпускников школ всю процедуру сдачи единого госэкзамена.
Желание участвовать в мероприятии выразили 32 человека: родители выпускников школ разных профессий: инженеры, психологи, учителя, предприниматели и другие. Также сдали ЕГЭ руководитель Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Исланов Р.Л., начальник МКУ «Управление образования ЕМР» Зарипов Р.И., директора школ.
Источник: Управление образования ЕМР