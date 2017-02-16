17 февраля 2017 года в Елабуге пройдет презентация эскизного проекта нового городского парка «Старый Майданъ». Встреча посвящена обсуждению благоустройства территории, которое будет осуществляться по программе Развития общественных пространств в Республике Татарстан.

В декабре прошлого года специалисты по соучаствующему проектированию вместе с жителями уже обсуждали, каким они хотят видеть новый парк. 17 февраля Главный архитектор Елабуги Никитина Ольга представит готовый эскизный проект, разработанный с учетом пожеланий участников прошедшего семинара.

Территорию парка планируют разделить на функциональные зоны: спортивную, прогулочную, детскую, центральную, мемориальную, зону активного отдыха. В парке появятся новые спортивные площадки, уличные тренажеры, велосипедные и пешеходные дорожки. В центре парка будет располагаться концертная площадка и амфитеатр, где будут проходить городские мероприятия. Любители активного отдыха смогут выразить свое мнение по поводу строительства роллерной трассы , скейт-парка, скалодрома и пункта проката спортивного инвентаря.

К участию в мероприятии приглашаются активные жители Елабуги, которым небезразлично будущее парка.

В обсуждении примет участие Глава Елабужского муниципального района Геннадий Емельянов.

Место проведения: Городской дом культуры (ул. Нефтянников д.24)

Время мероприятия: 17 февраля 18:00-20:00