Елабужским городским судом 14.02.2017 вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого жителя Елабуги Шамакова Николая Сергеевича 1989 г.р.

Органами расследования Шамакову Н.С. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 УК РФ, ч.1 ст.166 УК РФ. ч.1 ст.166 УК РФ, п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, ч.1 ст.158 УК РФ, ч.1 ст.162 УК РФ ч.1 ст.139 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что Шамаков Н.С., ранее судимый за совершение аналогичных умышленных преступлений на протяжении 2014, 2015, 2016 годов совершил три угона автотранспорта, две кражи имущества, незаконное проникновение в жилище и разбойное нападение.

Длительное время данные преступления оставались нераскрытыми, тем не менее уйти от ответственности за совершенные деяния Шамакову Н.С. не удалось.

По результатам судебного заседания за совершение указанных преступлений Шамаков Н.С. приговорен к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.