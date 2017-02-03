«Молодежный центр «Барс» Елабужского муниципального района объявляет о начале конкурса «ЭКО-ГОРОД» на лучший проект по улучшению качества экологии города и повышения мотивации к защите окружающей среды для активных и молодых жителей города.

Мероприятие пройдет 8 февраля 2017 года с 14:00 до 16:00 в Пресс-центре Елабуги.

Все конкурсанты получат дипломы участников. Лучшие проекты будут рекомендованы для участия в VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан». Победители конкурса «ЭКО-ГОРОД» получат абонементы в бассейн, каток или тренажерный зал.

Подробности по телефону: (885557)3-47-23