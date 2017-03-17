22 марта в Пресс-центре Елабуги (ул. Гиззата, 27) состоится семинар-совещание «Туристская привлекательность Елабужского района: состояние, проблемы, пути развития». Для участия в нем приглашаются: предприниматели всех форм собственности, специалисты органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, заинтересованных в развитии сельского туризма.

Цель: выявление, обучение, объединение субъектов сельского туризма Елабужского района, с дальнейшим созданием реально действующего туристического продукта с устойчивым турпродуктом.

В семинар-совещании примет участие Председатель региональной ассоциации сельского туризма Руфия Мухамадеева.

Семинар-совещание будет состоять из презентации на тему сельского туризма, круглого стола по формированию реестра субъектов сельского туризма. В повестке дня также вопрос создания районного отделения Региональной ассоциации сельского туризма в Елабужском районе.

Начало регистрации в 8:30. Семинар-совещание продлится с 9 до 12 часов.

Справки и необходимую информацию можно получить по телефону:

• Казань: 8(843)231-81-71, 8-960-076-34-67 Мухамадеева Руфия Рафкатовна;

• Елабуга: 8-917-877-49-97; 8-906-116-91-84 Мельников Николай Иванович.