48-летнему пациенту Елабужского психоневрологического интерната удалось избежать уголовного наказания за убийство 65-летнего пенсионера — мужчину будут принудительно лечить. Соответствующее постановление вынес горсуд. Об этом KazanFirst сообщили в местной прокуратуре.

В конце декабря прошлого года пациент учреждения решил накормить содержащегося там пожилого мужчину. Последний был беспомощным и не мог поесть самостоятельно. В результате «кормилец», не контролируя действия из-за невменяемого состояния, повредил шею и щитовидный хрящ пенсионера, который позже скончался от травм.