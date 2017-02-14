Работы по программе капремонта жилого фонда в Елабуге завершены почти на треть. Об этом сообщают в департаменте ЖКХ и строительства.

Всего в программе в этом году участвуют 32 дома, в них запланированы 9 видов работ. В программу этого года включены ремонт фасадов и крыш зданий, замена лифтового оборудования и инженерных сетей. Общая сумма финансирования программы составляет 132 млн рублей. На сегодняшний день ведется ремонт крыши в трех многоквартирных домах города.

Источник: пресс-служба ЕМР