7 марта в одном из салонов сотовой связи города было совершено разбойное нападение.

Были похищены из кассового аппарата деньги в сумме более чем 9тыс. рублей и дорогостоящие модели телефонов (более 10 штук).

Разбой был совершен в конце рабочего дня с применением ножа в отношении продавца магазина, которая в это время находилась одна в салоне.

После совершения преступления, неизвестный мужчина скрылся.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего преступление.