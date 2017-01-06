Председатель ТОС №7 пожелала всем присутствующим :

Мира, любви и добра. Пожелала исполнения желаний и чтоб Рождество наполнило жизнь теплом!

На празднике звучали произведения народного фольклора. Народные приметы, загадки, пословицы, поговорки, песни расширили кругозор всех присутствующих гостей. Ведущая программы Павлова Л.М. рассказала , как готовились к Рождеству наши предки, как ярко и самобытно праздновали светлый праздник Рождества. Узнали также про народные гулянья, ведь в гостях на празднике побывали ряженные: цыгане, петух, обезьяна, баба-Яга, Старик со старухой.

В концертной программе приняли участие вокальный ансамбль "Споемте друзья" и "Добрый вечер" руководитель Сайфуллина Р.К. Гости программы хореографический ансамбль "Ритм-Блюз" станцевали: "блюз-фокстрот", "Ча-ча-ча" и "Венский вальс" вокруг елочки. На чаепитие были приглашены все желающие.