В арсенале судебных приставов Елабуги появился более современный и усовершенствованный аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав».

"Прибор гораздо умнее своих аналогов: может снимать в темное время суток при любым капризах природы (будь-то дождь или снег), фиксировать номер автомобиля даже при скорости до 150 км/ч", - рассказал вчера на очередном заседании Штаба по рассмотрению задолженности по налогам начальник Елабужского районного отдела судебных приставов УФССП по РТ, старший судебный пристав Ленар Назмутдинов.

Татарстанские судебные приставы впервые начали применять в своей работе АПК «Дорожный пристав» в августе 2013 года. С тех пор данные программные комплексы, представляющие собой систему распознавания автомобильных номеров должников, адаптированную для службы судебных приставов, не раз доказали свою эффективность. Прибор «Дорожный пристав» в автоматическом режиме сканирует номера машин, движущихся в потоке, и «пробивает» их по заданным пользователем базам данных.

Если обнаруживается, что владелец той или иной машины имеет задолженность, система сигнализирует об этом звуковым сигналом и выводит данные должника на экран монитора. Инспекторы ГИБДД останавливают указанную машину. После чего судебные приставы или налоговые инспекторы прямо на месте:

• взыскивают с водителя задолженность,

• либо вручают ему квитанцию или постановление суда,

• либо накладывают арест на имущество должника (в ряде случаев даже на автомобиль).

Попасться на "Дорожный пристав" может любой должник-неплательщик: злостные неплательщики налогов (в том числе транспортных) и коммунальных платежей, алиментщики-уклонисты, должники по дорожным штрафам, по возвратам банковских кредитов и т.п. "Новый "Дорожный пристав" начнет свою работу на дорогах Елабуги уже после февральских праздников", - отметил Ленар Назмутдинов.

Источник: пресс-служба ЕМР