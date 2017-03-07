В городе Елабуга с 2015 года ведёт свою деятельность Елабужское общество «Трезвение», целью которого является оказание информационной и практической помощи всем страждущим, созависимым и их семьям, а также:

противодействие пьянству,

наркомании,

табакокурению,

игромании,

сквернословию,

утверждение трезвенного образа жизни.

Впервые в Елабуге стало возможным проведение уникального 9-дневного спецкурса по избавлению от зависимостей алкогольной, никотиновой, наркотической и других вредных привычек без вмешательства медикаментозных средств, а также психокоррекции семейных отношений по методу известного ленинградского учёного психофизиолога Геннадия Андреевича Шичко. Спецкурс планируется провести с 11 по 19 марта в кинотеатре «Иллюзион», с 18 до 21 часов.

Для проведения курса приглашён опытный практикующий специалист по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения, член Международной ассоциации психоаналитиков, социальный педагог, психолог, руководитель реабилитационного центра в г.Альметьевск - Владимир Фахреев. Участником курса может стать любой человек, желающий избавиться от какой-либо вредной привычки.

Источник: Пресс-служба Елабужского благочиния