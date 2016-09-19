Подведены итоги VIII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум - 2016».

На днях были подведены итоги работы VIII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум - 2016». Секция электронной научной конференции «Студенты в научном поиске. Теория и практика» проводилась на базе Елабужского института Казанского федерального университета.

Работа была организована кафедрой психологии Елабужского института КФУ совместно с Российской Академией Естествознания (г. Москва). По решению Президиума Российской Академии Естествознания (РАЕ), студенты были награждены дипломами в 2 номинациях.

Первая номинация – «За лучшую студенческую научную работу». В данной номинации награды получили студенты: Алексеева К.В., Шигапова Л.Г., Зиннатуллина Г.Л., Кукаркина С.К., Терешечкина Э.А., Верещагина О.В., Хайруллина Я.А., Харитонова Е.А., Заирова Э.Ш.

Вторая номинация – «За активное участие в работе форума». В ней была отмечена Эльвира Терешечкина. Научный руководитель, доцент Минахметова А.З., была отмечена дипломом РАЕ «За руководство секцией».

Ольга Верещагина и Язиля Хайруллина поделились своими впечатлениями. Девушки работали над вопросом саморазвития студентов вне учебного процесса. Ольга и Язиля занимаются хореографией и вокалом и считают очень важным для каждого человека находить и развивать все грани своих талантов.

Студентки провели опрос среди своих сокурсников и выяснили, что лишь 50% из числа опрошенных придерживаются такого же мнения, считая главным для себя определенные успехи в учебе. Кстати, именно участие в проводимом опросе для многих студентов стало импульсом к действиям: они заинтересовались, какие секции и кружки можно посещать в Елабужском институте КФУ, а их, к слову, много!

В этом году Язиля и Ольга планируют провести подобный опрос среди нынешних второкурсников. «Нам интересно, насколько активны студенты младших курсов. И в более амбициозных планах – проводить исследования на уровне города», - говорят студентки.

Эльзара Заирова и Елена Харитонова занимались вопросом профессионального самоопределения и разрабатывали предложения по усилению мотивации студентов, вовлекающие их в работу по выбранному направлению.