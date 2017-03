Мероприятие приурочили к 50- летию организации военно-спортивной игры.

В игре приняли участие старшеклассники со всех школ Елабуги, всего более 100 школьников. Они соревновались в строевой подготовке, умении маршировать в строю и четко исполнять приказы командира отделения, а также на время собирали и разбирали автомат.

По итогам «Зарницы» судьи отметили хорошую подготовку всех школьников и заметили, что желающих проходить дополнительное военно-патриотическое воспитание становится все больше.

«Зарницу» полвека назад придумали для советских школьников, с ее помощью школьники обучались навыкам поведения в чрезвычайных ситуациях, вырабатывали командный дух. Сейчас каждый организатор разрабатывает испытательную трассу по-своему.

