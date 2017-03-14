12 марта впервые на стадионе «Динамо» в Ижевске прошли соревнования на Кубок Удмуртии по зимнему картингу. Соревнования стали 4-ым, финальным этапом сезона 2016/2017 в 11. В гонках приняли участие спортсмены из Удмуртии, Татарстана, Башкирии и Кировской области.

В очередной раз г. Елабугу представляла команда карт-клуба "Вираж" (МБУ ДО "ЦДТТ" ЕМР РТ") под руководством опытных тренеров: Ломакина Ю.И. и Дерягина А.В, в количестве 5 человек: Морковкин Д., Вепрев В., Грузинцев В., Закиров В., Левченко В.. В личном зачёте в классе "Национальный юниор" Вепрев Виталий занял 1 место, в классе "Мини" 1 место занял Морковкин Данил. Они были награждены дипломами, кубками и ценными призами.