12 марта 2017г. в п.г.т. Камские Поляны прошло Первенство Республики Татарстан по тхэквондо. В соревнованиях приняло участие около 80 спортсменов из 9 команд город и районов республики. Наш город представляли воспитанники МБУ ДО "ДЮСШ №2" ЕМР РТ под руководством тренера-преподавателя Салимуллина Р.Д. в количестве 6 человек. По итогам соревнований:

1место заняли:

Разживина Анастасия - (вес.кат. до 63 кг.)

Буханов Вадим - ( вес. кат. до 48 кг.)

2 место занял:

Леваев Данил - ( вес. кат. до 63 кг)

3 место занял:

Радайкин Владлен - ( вес. кат. до 73 кг.)

Стоит также отметить что в рамках данного Первенства прошла XI Спартакиада учащихся РТ по итогам которой Елабужский район занял 1- ое место в своей подгруппе.