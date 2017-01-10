Елабуга Здоровье 

Сколько ждать приема врача? Нововведения ОМС

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Полис ОМС гарантирует нам бесплатную медпомощь. Но многие пациенты жалуются: очередь на прием к врачу бывает слишком длинной, ждать визита приходится долго. А в некоторых случаях медлить нельзя. Поэтому каждый должен знать о предельных сроках ожидания приема в медицинских учреждениях, работающих в системе ОМС.

Эти сроки установлены программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Их несоблюдение – прямое нарушение ваших прав. 20 минут и не больше – в течение этого времени бригада скорой помощи должна доехать до пациента, которому необходима экстренная медицинская помощь. Внимание: время доезда может корректироваться с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей региона.  

Система здравоохранения Франции на сегодняшний день считается одной из самых гуманных. У всех слоев населения вне зависимости от дохода, происхождения и социального статуса одинаковое право на бесплатное медицинское обслуживание.   

Не более 30 календарных дней со дня выдачи направления на госпитализацию – столько составляет срок ожидания высококвалифицированной медпомощи. Сюда не входит высокотехнологичная помощь. Через 30 дней со дня назначения вам также должны провести КТ, МРТ и ангиографию.

Участковые врачи-терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), участковые врачи-педиатры обязаны вас принять не позднее, чем через 24 часа с момента обращения.

Консультацию врачей-специалистов вы должны получить не позже, чем через 14 дней. Тот же срок установлен для проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи.  

В Аргентине существуют три системы медицинского страхования – государственная, система ОМС и система ДМС. Каждая ориентирована на определенный слой населения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 г. № 1382 медицинские организации и работники должны оказывать экстренную помощь безотлагательно и бесплатно. Отказывать в этом вам не имеют права. Если ваши права нарушают или если вы хотите задать интересующий вас вопрос, связанный с лечением, обследованием или медицинской консультацией, обращайтесь в администрацию медицинского учреждения или к представителю вашей страховой компании.  

СИСТЕМА ОМС: НАМ ОБЕЩАЮТ НОВОВВЕДЕНИЯ

25 октября на встрече с депутатами Госдумы министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила: объем средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2017 году увеличится на 10 процентов.

«Это очень существенный прирост, исходя из того, что фонд – это 1 трлн 735 млрд рублей, то есть 57 процентов всего здравоохранения», – добавила Вероника Скворцова.

На заседании также шла речь о реформировании системы ОМС. В планах – сделать ее более гибкой, доступной и эффективной.

К сожалению, до сих пор не все понимают: страховая компания всегда на стороне пациента, она призвана защищать его права. Чтобы усилить роль страховщиков, решили создать институт страховых представителей. Их задача – максимально плотно работать с владельцами полисов ОМС: консультировать пациентов, напоминать им о профилактических мероприятиях, сопровождать на всех этапах лечения, отслеживать своевременное прохождение обследований, следить за тем, чтобы они вовремя и в полной мере получали все необходимые медицинские услуги. Также страховой агент поможет своему клиенту решить конфликтные ситуации. Нововведение должно действовать с 1 января 2017 года.

А КАК У НИХ?

Система здравоохранения Франции на сегодняшний день считается одной из самых гуманных. У всех слоев населения вне зависимости от дохода, происхождения и социального статуса одинаковое право на бесплатное медицинское обслуживание. ОМС покрывает свыше 75 процентов стоимости всех медицинских услуг и препаратов. Дополнительное медстрахование платно для всех. Исключение – граждане, у которых не хватает средств для покупки этой страховки.

А вот в Японии ОМС не очень распространено: оно не обеспечивает общедоступность медицинской помощи. Финансовая база ОМС – бюджетные средства, средства работодателей и личные средства граждан. Зато ДМС (добровольное медстрахование) в Японии – явление крайне популярное. Оно финансируется из взносов, налогов и дотаций.

В Израиле система здравоохранения основана на государственном медицинском страховании. Оно гарантирует жителям страны право на получение медицинского обслуживания через больничные страховые кассы. Совершеннолетние граждане оплачивают медицинскую страховку в форме налога на здравоохранение – мас бриют. В Аргентине существуют три системы медицинского страхования – государственная, система ОМС и система ДМС. Каждая ориентирована на определенный слой населения. К примеру, граждане низкого социального слоя обслуживаются по государственной системе и платят мало, зажиточные пользуются ДМС: качество услуг выше, а стоимость, соответственно, больше. Такая схема очень эффективна и удовлетворяет потребности аргентинцев.   Информация предоставлена страховой компанией «Спасение»

Источник: газета "Республика Татарстан"
Дата: 09.01.2017 Выпуск: №2 (28190) 

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