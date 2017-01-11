14 января в 16 часов Елабужский государственный музей-заповедник, Библиотека Серебряного века ЕГМЗ и Елабужский колледж культуры и искусств приглашают на семейный музыкальный спектакль-притчу «Приключения Насреддина» в постановке Молодёжного этнографического театра «Анокси» (ДК «КАМАЗ», Набережные Челны).

Он будет одинаково интересен как взрослым, так и детям, потому что это весёлая история об известном фольклорном персонаже Востока — Ходже Насреддине, и его незаменимом спутнике осле.

В основе постановочного решения этого представления лежит принцип «театра в театре». Режиссёр предлагает зрителям «поиграть» в спектакль вместе с героями сказки, окунуться в мир Востока, примеряя различные образы и маски, стать активным соучастником событий в интерактивных играх по ходу действия.

Такое представление учит лёгкости восприятия ситуации и умению свободно находить в ней решения.

Необычная постановка состоится в зале Учебного театра «Кама» Елабужского колледжа культуры и искусств по адресу: ул. Казанская, 16.

Источник: сайт ЕГМЗ