Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении специалистов Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ 40-летней Гульнур Сабировой и 47-летней Татьяны Ярушкиной. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемыми был выявлен факт незаконной вырубки елей в Елабужском районе республики. Вызвав к себе представителя фирмы-подрядчика, они сообщили о грозящем тому штрафе в размере 2 миллионов рублей за совершенное административное правонарушение. При этом женщины пообещали не принимать мер по привлечению его к ответственности за вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 14 января женщины были задержаны в рабочем кабинете после получения денежных средств.

Женщины дали признательные показания и сообщили о причастности к иным эпизодам преступной деятельности. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: пресс-служба СКР по РТ