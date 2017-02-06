С 1 по 3 февраля 2017 года в г. Казань прошёл Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по стандартам JuniorSkills 2017 Республики Татарстан. За лидерство в данном чемпионате боролось более 200 школьников в возрасте 10-17 лет по 20 компетенциям. Елабужский муниципальный район представляли команды от СОШ №9 и ЦДТТ в компетенции «Мобильная робототехника» в категории «10+».

По итогам соревнований команда СОШ №9 под руководством учителя информатики Ямаевой О.Э. в составе: Мухаметдинов Максим, Дягилев Даниил заняла 2 место. Команда ЦДТТ под руководством педагога ДО Минкина А.В. в составе: Каримов Ришат, Савенков Егор заняла 3 место.

Источник: Управление образования ЕМР