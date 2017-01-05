«Этот новый год я отмечаю на берегу Атлантического океана, и шлю пламенный привет из северной Африки, прекрасной страны Марокко» - такое сообщение оставил путешественник из Елабуги Максим Карманов, у себя на странице в ВКонтакте.

В эту страну Максим отправился на 2 месяца и перемещается по ней исключительно автостопом. «Красивые пейзажи, отзывчивые и гостеприимные люди, разнообразные запахи и цвета, и куча, куча мандаринов;)» - делится впечатлениями Максим.

За 2016 год Максим - провел в путешествиях шесть месяцев. За это время успел посетить «Грузию, Турцию, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Марокко, десятки регионов РФ, проехал автостопом от С. Петербурга до Владивостока» . Максим привозит массу памятных фотографий.

Сейчас елабужанин наблюдает за гонкой «ралли "Дакар-2017».

«Случайно оказался рядом с нашей командой Камаз-Мастер на ралли в Африке» - пишет в соц.сети Максим.

Путешествиями автостопом елабужанин увлекся в 2015 году. Одним из первых его маршрутов стало путешествие по России - перемещаясь на попутках из города в город он посетил Чебоксары, Нижний Новгород, Владимир, Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь, Волгоград, Саратов и другие.