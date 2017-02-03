Елабужская городская прокуратура выявила нарушения в деятельности коммерческой организации при привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего.

Федеральным законом «О противодействии коррупции» предусмотрена обязанность работодателя при заключении трудового договора с гражданином, занимавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения со в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В ходе проверки порядка привлечения ООО «ТК-Инвест» бывшего муниципального служащего установлено, что Обществом привлечен к трудовой деятельности бывший начальник отдела муниципального контроля исполнительного комитета Елабужского муниципального района.

При этом юридическое лицо в десятидневный срок не сообщило о заключении с бывшим муниципальным служащим трудового договора представителю нанимателя муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации №29 от 21.01.2015.

По результатам проверки прокуратурой города в отношении директора ООО «ТК-Инвест» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, и направлено для рассмотрения в суд.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.