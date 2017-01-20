Форум является главной ежегодной молодежной площадкой, на которой любой молодой человек и его команда могут представить и защитить свой проект.

Республиканский молодежный форум реализуется в Татарстане с 2010 года. За это время в нем приняло участие более 7000 человек, которые представили более 5500 проектов. Цель мероприятия – создание условий для представления, обсуждения, оценки и продвижения социально-значимых, инновационных и общественно-полезных идей и проектов молодежи, направленных на развитие Республики Татарстан.

В этом году участники смогут подать свой проект на одну из 9 тематических площадок форума:

• «Территория малой Родины»,

• «Территория инноваций»,

• «Территория архитектуры и искусства»,

• «Территория предпринимательства»,

• «Территория добра»,

• «Территория безопасности»,

• «Территория спорта»,

• «Территория мира и согласия»,

• «Территория молодежи».