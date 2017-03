Приём показаний водомерных счетчиков с 22 по 24 число ежемесячно (включая праздничные и выходные дни) будет производится по следующим телефонам:

Приём жителей от Управляющей Компании "Жилкомфортсервис" будет происходить в диспетчерской на Мира д.16; от Управляющей Компании "Домуправ-3" в диспетчерских на Марджани д.12 и Интернациональная д.1.

Убедительная Просьба, молодых и красивых, воспользоваться порталом uslugi tatarstan, т.к. пожилые люди (возможно Ваши родители, ближайшие родственники) стоят в длинных очередях для передачи показаний счетчиков.

