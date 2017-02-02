В масленичную неделю с 20 по 26 февраля в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой Елабужского государственного музея-заповедника пройдут праздничные представления по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению» в рамках музейной программы «Сказкотерапия».

Главные персонажи сказки – Емеля и Щука вместе с гостями праздника будут встречать Широкую Масленицу. В сказочном действе участвуют и герои известных русских сказок – Петрушка, Баба Яга, Зима.

Участников представления ожидают зимняя рыбалка и исполнение желаний сказочной Щукой. Весёлый флешмоб, игры и танцы в хороводе создадут праздничную атмосферу и весеннее настроение. Сжигание чучела, угощение блинами и катание на лошади напомнят о старинных народных традициях и помогут с радостью проститься с зимой и приблизить встречу долгожданной весны!

Источник: Пресс-служба ЕГМЗ