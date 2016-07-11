Типичная Елабуга. Поздравления с Днем семьи, любви и верности принимала семья Валеевых

Делегация руководства города в лице руководителя Исполкома ЕМР Романа Исланова, начальника отдела ЗАГС Людмилы Григорьевой и председателя первичной ветеранской организации Совета ЕМР Ильдуса Низамова в День семьи, любви и верности поздравили с праздником семью Валеевых. Миннулла Валеевич и Мазгия Нургалеевна в этом году отметят Железный юбилей семейной жизни. Без малого 65 лет они муж и жена, вместе в успехах и неудачах.

Глава семьи 50 лет отработал в финансовой системе, из них 19 лет заведующим РАЙПО. Он – заслуженный экономист Татарской АССР, отличник финансовой работы, Почетный елабужанин, ветеран труда. Его спутница жизни, Мазгия Нургалевна свою трудовую жизнь посвятила Елабужской поликлинике, за что заслужила медаль "За доблестный труд", а также звание "Ветеран труда". В семье Валеевых 3 детей, 6 внуков, 6 правнуков. "Чтобы прожить 65 лет в любви и согласии, - считает чета Валеевых, необходимо уступать, уважать и поддерживать друг друга, правильно распределить обязанности".

Роман Исланов в своем поздравлении высоко оценил их заслуги, тепло поздравив их от имени главы Елабужского района. «Вы своей судьбой задаете ту высочайшую планку, достигнуть которой удается очень немногим. Вы являетесь, и будете являться примером, для нас всех. Глядя на вас мы воочию видим то, как нужно достойно жить и работать». Роман Исланов вручил чете Валеевых сертификат семейных долгожителей и ценный подарок.