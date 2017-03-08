Дорогие елабужанки!

Примите искренние поздравления с самым светлым и прекрасным праздником весны, красоты и любви – Международным женским днем!

8 марта – необыкновенно светлый и радостный праздник, связанный с первыми лучами весеннего солнца и звонкой капелью, приподнятым настроением и энергией, теплом и уютом родного дома. Он подчеркивает вечные женские качества — способность дарить жизнь, красоту, нежность, любовь и заботу.

Своей красотой и душевной щедростью женщины во все времена вдохновляли мужчин на подвиги и свершения, искренней любовью и преданностью поддерживали в трудный час и помогали поверить в свои силы.

Желаю вам любви, здоровья, благополучия, душевной гармонии и весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет больше солнца, ярких красок и улыбок! Будьте счастливы!

Глава Елабужского муниципального района

Г.Е. Емельянов