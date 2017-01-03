Елабуга МЧС 

Понижение температуры: рекомендации МЧС

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По прогнозам ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»,  с 18 часов  3 января  до  18 часов  4 января 2017 г. на территории РТ минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем 13-15, с понижением к вечеру до 18-20 гр. мороза.

В связи с неблагоприятным прогнозом необходимо привести в готовность ремонтно-восстановительные бригады для обеспечения бесперебойной подачи тепла в жилые дома и административные здания, пункты обогрева в местах возможного скопления автотехники на основных автомагистралях и подготовить снегоуборочную технику для обеспечения бесперебойного движения транспорта.

В связи с неблагоприятным прогнозом Главное управление МЧС России по Республике Татарстан настоятельно рекомендует:

 - во избежание несчастных случаев отменить любые выезды на личном автотранспорте за пределы населенного пункта без острой необходимости: на природу, в  лес, на рыбалку и т.д.;

- если на пути следования Вы встретили одиноко стоящую машину, выйти, уточнить причину неисправности, оказать помощь пострадавшему, сообщить на ближайший пост ГАИ;

-  исключить случаи нахождения на улице детей без сопровождения взрослых;

-  во избежание аварии систем жизнеобеспечения позаботиться об утеплении квартиры и особенно подъездов;

- во избежание пожара не допускайте перекала печей и использования самодельных нагревательных приборов;

-  наиболее эффективным способом согревания человека является общий обогрев (теплый душ, сауна, общий электрообогрев, теплая сухая одежда, горячее питье);

-  Если это переохлаждение - как следует согрейтесь, посидите в теплом помещении пару часов, поешьте. Если обморожение - немедленно обратитесь к врачу.

- для сохранения тепла на открытом воздухе – активно двигаться, не мокнуть, плотно питаться и тепло одеваться. Одевать многослойную одежду, не стесняющую движения. Не рекомендуется одеваться излишне тепло, так как в пути можно вспотеть, а при остановке простудиться. При наличии неблагоприятных условий (усталость, болезнь, истощение, травмы, тесная обувь и одежда) лучше  не выходить на открытый воздух;

-  не принимать спиртные напитки, так как опьянение, даже незначительное, подавляет волю (что так необходимо, чтобы выжить в экстремальных погодных условиях), способствует усилению сонливости и охлаждению организма. Алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к потерям тепла. Никотин также ухудшает циркуляцию крови.

Главное управление МЧС России по РТ предупреждает:

· не злоупотребляйте спиртными напитками, никогда не курите в постели!

· не оставляйте детей без присмотра, научите их элементарным правилам пожарной безопасности;

· никогда не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей;

· не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Помните: пожар не возникает сам по себе. Его причина - людская халатность и беспечность в обращении с огнем. В состоянии алкогольного опьянения человек теряет контроль над собой и своими действиями, и тем более не может нести никакой ответственности за жизнь другого человека.

В настоящее время пожарные и спасательные подразделения МЧС Республики Татарстан находятся в повышенной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия в условиях низких температур.

Понижение температуры: рекомендации МЧС.

 

По прогнозам ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»,  с 18 часов  3 января  до  18 часов  4 января 2017 г. на территории РТ минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем 13-15, с понижением к вечеру до 18-20 гр. мороза.

В связи с неблагоприятным прогнозом необходимо привести в готовность ремонтно-восстановительные бригады для обеспечения бесперебойной подачи тепла в жилые дома и административные здания, пункты обогрева в местах возможного скопления автотехники на основных автомагистралях и подготовить снегоуборочную технику для обеспечения бесперебойного движения транспорта.

В связи с неблагоприятным прогнозом Главное управление МЧС России по Республике Татарстан настоятельно рекомендует:

 - во избежание несчастных случаев отменить любые выезды на личном автотранспорте за пределы населенного пункта без острой необходимости: на природу, в  лес, на рыбалку и т.д.;

- если на пути следования Вы встретили одиноко стоящую машину, выйти, уточнить причину неисправности, оказать помощь пострадавшему, сообщить на ближайший пост ГАИ;

-  исключить случаи нахождения на улице детей без сопровождения взрослых;

-  во избежание аварии систем жизнеобеспечения позаботиться об утеплении квартиры и особенно подъездов;

- во избежание пожара не допускайте перекала печей и использования самодельных нагревательных приборов;

-  наиболее эффективным способом согревания человека является общий обогрев (теплый душ, сауна, общий электрообогрев, теплая сухая одежда, горячее питье);

-  Если это переохлаждение - как следует согрейтесь, посидите в теплом помещении пару часов, поешьте. Если обморожение - немедленно обратитесь к врачу.

- для сохранения тепла на открытом воздухе – активно двигаться, не мокнуть, плотно питаться и тепло одеваться. Одевать многослойную одежду, не стесняющую движения. Не рекомендуется одеваться излишне тепло, так как в пути можно вспотеть, а при остановке простудиться. При наличии неблагоприятных условий (усталость, болезнь, истощение, травмы, тесная обувь и одежда) лучше  не выходить на открытый воздух;

-  не принимать спиртные напитки, так как опьянение, даже незначительное, подавляет волю (что так необходимо, чтобы выжить в экстремальных погодных условиях), способствует усилению сонливости и охлаждению организма. Алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к потерям тепла. Никотин также ухудшает циркуляцию крови.

Главное управление МЧС России по РТ предупреждает:

· не злоупотребляйте спиртными напитками, никогда не курите в постели!

· не оставляйте детей без присмотра, научите их элементарным правилам пожарной безопасности;

· никогда не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей;

· не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Помните: пожар не возникает сам по себе. Его причина - людская халатность и беспечность в обращении с огнем. В состоянии алкогольного опьянения человек теряет контроль над собой и своими действиями, и тем более не может нести никакой ответственности за жизнь другого человека.

В настоящее время пожарные и спасательные подразделения МЧС Республики Татарстан находятся в повышенной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия в условиях низких температур.

Источник: пресс-служба МЧС по РТ

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