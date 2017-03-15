Такое решение было принято на заседании топонимической комиссии.

Напомним, в течение последних нескольких лет в городе велись разговоры о возможном переименовании главной площади, точнее, планировалось вернуть ее прежнее название Хлебная. В конце 2016 года аналогичная инициатива была снова высказана на заседании топонимической комиссии. В 1846 году эта площадь была переименована с Западной Сенной в Хлебную, так как на ней проходили ярмарки хлеба. После революции ей дали название площадь Революции, а в 1930-м стали называть Гассара, в 1967 году она стала площадью Ленина.

Решение о том, чтобы оставить прежнее название площади, было принято на основе опроса среди населения.

«Обсуждение, несмотря на его резкость, не носило идеологический характер, т. е. проголосовавшее большинство не за и не против Ленина, а против самого факта переименования. То есть если бы, к примеру, площадь у нас называлась Хлебная, а было бы предложено назвать ее площадью Ленина, точно так же проголосовали бы против», – отметили участники комиссии.

Опрос проводился как в Интернете, так и на улицах города.