Потерпевшая призналась, что, как старшая по дому, периодически предупреждает соседей – в основном, престарелых граждан – о разных видах мошенничества, и никогда бы не подумала, что может оказаться в жертвы аферистов.

Телефонный звонок в квартире пенсионерки раздался в половине пятого утра. Женщине показалось, что звонил внук. Он рассказал, что на него якобы напали двое мужчин, завязалась драка. В результате одного из нападавших увезли в реанимацию и ему срочно нужны деньги.

По словам пенсионерки, сначала для улаживания конфликта с нее запросили 100 тысяч рублей, но так как у нее такой суммы не оказалось, сговорились на меньшую. Все свои сбережения – 37 тысяч рублей – потерпевшая перечислила в ближайшем терминале. И только когда звонивший дал указание разорвать и выбросить все чеки, она осознала, что попала в сети мошенника.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники уголовного розыска уже установили, что злоумышленники звонили из Самарской области.

Пожилые люди не всегда могут правильно оценить обстановку, поэтому МВД Татарстана обращается к их детям и внукам – почаще созванивайтесь с родителями и предупреждайте о возможной опасности.

МВД Татарстана также настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила личной безопасности, которые помогут уберечь свои сбережения от преступных посягательств:

перепроверяйте любую информацию, поступившую от неизвестных лиц;

свяжитесь с родственниками, от чьего имени действуют незнакомцы;

если они выступают от имени учреждения, предварительно созвонитесь с этой организацией;

посоветуйтесь с родственниками, соседями, сослуживцами по поводу какой-либо просьбы, поступившей от незнакомцев;

ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера – это во всех случаях мошенники;

если Вам поступило SMS-сообщение якобы от банка, в первую очередь обратитесь к любому сотруднику своего кредитного учреждения;

запомните – банковские работники ни при каких условиях не будут вызнавать у Вас секретный код карты или советовать перевести с нее деньги;

если Вам поступило подобное обращение – это МОШЕННИКИ;

при малейших сомнениях обращайтесь в полицию – там Вам помогут!

Источник: пресс-служба МВД по Республике Татарстан