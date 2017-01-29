Елабуга Елабужский район 

Отчетная сессия в Мортовском сельском поселении

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27 января в Мортах состоялась отчетная сессия сельского поселения. Для участия в ней прибыли глава ЕМР Геннадий Емельянов, заместитель главы ЕМР Зульфия Сунгатуллина, руководители палат и ключевых учреждений города. Почетным гостем собрания стал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Фарид Абдулганиев.

Перед началом заседания был проведен прием граждан, который Геннадий Емельянов провел совместно с Фаридом Абдулганиевым. Вопросы, с которыми пришли граждане, касались самых злободневных проблем, и в то же время требовали длительного, поэтапного решения. Это прежде всего состояние дорог в поселении, ремонт моста и установка уличного освещения.

По окончании приема началась работа сессии. Первое слово было предоставлено главе Мортовского сельского поселения Фаизу Закирову. В своем докладе он рассказал о поселении, привел статистику по рождаемости и смертности, отчитался о проделанной в 2016 году работе и поделился планами на будущий год.

Благодаря совместной деятельности и поддержке руководства района в минувшем году был проведен капитальный ремонт коровников в агрофирме «Морты»: одного коровника на сто голов с финансированием в 5 миллионов рублей из средств республики и инвестиций, и второго коровника на 200 голов с общим финансированием в 6 миллионов 665 тысяч рублей
Кроме того, было капитально отремонтировано овощехранилище за 5 миллионов рублей. По всему поселению восстановлено электричество на 251 тысячу рублей.

На деньги, вырученные от республиканского гранта и средств из районного бюджета, был приобретен трактор, что стало большим подспорьем для села.
В следующем году планируется продолжить работы по восстановлению электричества на 142 тысячи рублей, отремонтировать в агрофирме «Морты» еще два коровника, каждый на 6 миллионов 334 тысячи рублей, и два гаража на общую сумму в 6 миллионов рублей.
Затем перед собравшимися выступил глава ЕМР Геннадий Емельянов. В своем докладе он подробно рассказал о достигнутых результатах в каждой из отраслей экономики.

Так, говоря о дорожном строительстве, глава сообщил, что в прошлом году был проведен ремонт автодорог «М-7 Волга-Костенеево-Котловка» и Яковлево-Анзирка-Бесониха на общую сумму 57 миллионов рублей. Кроме того, были отремонтированы дороги в щебеночном исполнении в Елабуге и Елабужском районе на 30 миллионов рублей и существующая дорожно-уличная сеть с асфальтобетонным покрытием на 50 миллионов рублей.

Говоря о развитии сельских поселений в плане образования, Геннадий Емельянов назвал одной из успешно решенных задач открытие школы в новом здании:
«Большим событием для жителей Костенеева стало открытие после ремонта и реконструкции нового здания школы. Это стало возможным благодаря помощи Президента нашей республики. Площадь здания в 3 тысячи кв.м. позволит обучать в ней ребятишек не только из этого села, но и из соседних.
В настоящее время здесь ведутся работы по строительству пристроя для размещения школьной столовой и детского сада».
В конце своего выступления Геннадий Емельянов поблагодарил сельчан за помощь и поддержку и выразил надежду на дальнейшую совместную работу.

Заключительное слово для выступления взял министр экологии и природных ресурсов Татарстана Фарид Абдулганиев. Он рассказал участникам собрания об экономическом развитии республики в целом, уделив особое внимание работе в области экологии. Министр привел основные экономические показатели и прокомментировал каждый из них.

Говоря о туризме, Фарид Абдулганиев назвал Елабугу одной из жемчужин республики, таких как Булгар и Свияжск. Он призвал следовать по намеченному курсу и продолжить развивать туристическое направления.
Фарид Абдулганиев выразил сельчанам благодарность за доверие, оказанное на выборах. «Ваш район, ваше поселение показали на них один из самых высоких показателей. Это не может нас не радовать», - заявил министр. В заключении он пожелал жителям Мортов и депутатом местного Совета успехов в работе и достижения заданных целей.

Источник: пресс-служба ЕМР

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