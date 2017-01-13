С 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года проводится опрос населения.

Опрос осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 26 декабря 2016 года №УП-1226 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Татарстан от 29 января 2014 года № УП-79 «Об утверждении Порядка организации и проведения опросов населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан, унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Татарстан или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий».

Основной целью проведения опросов является определение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и организаций, оказывающих услуги населению.

Форма опроса размещена на сайте Министерства экономики Республики Татарстан.

Одновременно баннер на опрос населения размещен на официальном портале Правительства Республики Татарстан , портале муниципальных образований , официальных сайтах городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан.

Каждый житель республики может оценить качество предоставления услуг в месте своего проживания, в своем городе и муниципальном районе.