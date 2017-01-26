Выставочный проект посвященный архитектору Высочайшего двора Василию Федоровичу Свинину открылась 26 января 2017 года в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

Широкая публика получит возможность познакомится с архивными документами, рассказывающими об истории строительства главного в судьбе архитектора здания Российского этнографического музея (РЭМ) в Санкт-Петербурге на Площади Искусств, о личности Василия Свиньина и его судьбе, которая вписала имя зодчего в летопись мировой архитектуры, оставив его вместе с тем, заложником социальных потрясений.

Василий Федорович Свиньин родился 4 марта 1865г. в крестьянской семье, в селе под Елабугой. В 9 лет поступил подмастерьем к живописно-малярному мастеру в Елабуге, но уже через 19, в 1893-м, Свиньи стал ремонтным архитектором Академии художеств. Должность, на которой он оставался вплоть до 1929 года. Кстати, согласно архивным документам, под надзором Свиньина здание Академии художества всегда находилось в прекрасном состоянии.

В 1895 году он выиграл закрытый конкурс Академии по переустройству Михайловского дворца под музей, которое успешно завершил через три года, одновременно разрабатывая перспективный план архитектурного развития Русского музея императора Александра III. В день открытия Русского музея, 7 марта 1898 года, В.Ф. Свиньину было пожаловано звание архитектора Высочайшего Двора.

Проектированию и строительству будущего здания Российского этнографического музея были посвящены годы с 1897 по 1915. Оно стало главным творческим достижением архитектора и одним из крупнейших среди зданий этнографических музеев. А кроме того, как показало время, составило гармоничную пару Михайловскому дворцу - безупречному шедевру Карла Росси. А ведь их разделяет 75-летие и не однажды менявшийся архитектурный вкус.

Здание Российского этнографического музея стало не только вершиной карьеры архитектора, но и «домом» для одного из крупнейших этнографических музеев мира. Именно поэтому выставка, посвященная его архитектору, рассказывающая об истории строительства, о приспособлении и оснащении зданий музея, о незавершенности архитектурного проекта В.Ф.Свиньина и о современном развитии архитектурных планов зодчего, откроется в Аванзале, одном из красивейших залов РЭМ.

Архитектурный проект, который задумывался для размещения Этнографического и Памятного отделов Русского музея, стал одним из немногих в России специальных музейных зданий. Как и задумывал Свиньин, в центре располагается зал памяти Александра III, его вид когда-то одобрила сама Мария Федоровна, а экспозиция остается сквозной. Чтобы «путешествие по России» не знало «препятствий».

В своем главном произведении архитектор использовал все новейшие инженерные тенденции модерна. Он первым осознал значение света в музейной экспозиции и потому, потолки в залах РЭМ были спроектированы стеклянными. Потолок главного,Мраморного зала был сделан хрустальным.

В период проектирования и строительства здания РЭМ, В.Ф.Свиньин работал над интерьерами особняка Н. В. Спиридонова в Петербурге, в Грузии построил часовню на месте гибели брата царя - Великого князя Георгия Александровича,отреставрировал храм в Зарзме и церковь св. Александра Невского в Абастумане.

Но В.Ф.Свиньину не удалось полностью воплотить свой главный архитектурный замысел. Стройка и отделочные работы здания РЭМ были закончены в 1916 году и архитектор больше не получал никаких заказов. Его имя было забыто. В царской России коллеги архитекторы позволяли себе выпады в адрес его «простого» происхождения, а в советской - он стал «императорским архитектором». Но он продолжал работать над проектом завершения строительства и благоустройства музейного участка и Михайловского сада.

На выставке представлены уникальные фотографии, документы, письма и чертежи периода строительства здания музея, а также фотографии других работ архитектора. Некоторые материалы в выставочном показе экспонируются впервые, в том числе, оригинал письма В.Ф.Свиньина, датированного 1903 годом.

Кроме того, на выставке представлены копии графических и текстовых документов по истории проектирования и строительства архитектурного ансамбля Российского этнографического музея, изначально входящего в ансамбль усадьбы Михайловского дворца. Мультимедиа материалы демонстрируют в фото- и видеоизображениях историю жизни семьи архитектора и представляют его творческое наследие.

Открытие выставки состоялось 26 января 2017 года в в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

Источник: пресс-служба РЭМ